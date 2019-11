Dainik Bhaskar Nov 04, 2019, 09:05 AM IST

न्यूयॉर्क. नियाग्रा वॉटर फॉल्स की चट्टानों में 101 साल से फंसी बड़ी नाव तेज हवा और भारी बारिश के कारण शनिवार को बह गई। वह अमेरिका से कनाडा की ओर गिर गई। यह नाव 1918 में जलप्रपात के मुहाने तक आ गई थी और तब से वहीं फंसी थी।

रिपोर्ट के मुताबिक, नाव पर दो लोग सवार होकर सेंट लॉरेंस नदी से जा रहे थे। इस बीच मौसम अचानक खराब हुआ और तेज बहाव के कारण नाव जलप्रपात के किनारे जाकर फंस गई। हालांकि, इस पर सवार दो लोगों को बचा लिया गया था। लकड़ी और लोहे से बनी यह नाव चट्टान में फंसने के बाद खराब हो गई थी। इस कारण लोग इसे भी चट्टान समझने लगे थे।

The severe weather conditions experienced yesterday have caused the iron scow, which has remained lodged in the powerful upper rapids above the Falls for over a century, to shift significantly from its position.



