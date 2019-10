Dainik Bhaskar Oct 18, 2019, 01:37 PM IST

लंदन. नाइजीरिया के एक परिवार के घर की दीवार पर पिछले 48 साल से टंगी 20वीं सदी की पेंटिंग 10 करोड़ रुपए (11 लाख पाउंड) में बिकी। इसकी नीलामी मंगलवार को लंदन के सोथबी ऑक्शन हाउस में हुई। इसे नाइजीरिया के कलाकार बेन इनवोनु ने लागोस में 1971 में बनाया था।

पेंटिंग क्रिस्टीन एलिजाबेथ डेविस की है, वह बेन इनवोनु की दोस्त और अमेरिकन हेयरस्टाइलिश थी। बेन को 20वीं सदी का सबसे प्रभावशाली अफ्रीकी कलाकारों में से एक माना जाता है। सोथवी ने बताया, 13 मिनट की बिडिंग में इसे अनुमानित कीमत से 7 गुना अधिक रकम में बेचा गया। नीलामी हाउस के मुताबिक, परिवार अभी तक इसे साधारण सी पेंटिंग समझ रहा था। लेकिन हाल ही में उन्होंने पेंटिंग के ऊपर के दस्तखत की जानकारी गूगल से जुटाई और इसे एग्जीबिशन में रखा। जहां उसकी रिकॉर्ड बोली 10 करोड़ रुपए में लगी।

Ben Enwownu's 'Christine' sold for £1.1 million yesterday