ओदू ने कहा यह बात परेशान करने वाली है। हमें ऐसी चीजों में बदलाव लाने की जरूरत है। ओदू के भाषण को सोशल मीडिया पर शेयर किया गया। इस पर लोगों ने कमेंट्स किए। एक यूजर ने लिखा, ‘डियर ब्रिटिश एयरवेज तुमने नाइजीरिया में पिज्जा डिलीवरी कब से शुरू की। बताया ही नहीं, क्या इसे बुक करने के लिए कोई एप है?’

Minister for Agriculture, Audu Ogbeh, says there are Nigerians who use their phones to order pizza from London. According to him, they order for pizza at night and British Airways flies it in in the morning!! pic.twitter.com/gxkifGUCqL