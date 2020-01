Dainik Bhaskar Jan 16, 2020, 03:27 PM IST

नई दिल्ली. पाकिस्तान के पत्रकार चांद नवाब के बाद अब अमीन हफीज की रिपोर्टिंग इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वे शाही लिबास में रिपोर्टिंग करते नजर आ रहे हैं। उनके हाथ में एक तलवार भी है। वह शाही ज्वेलरी भी पहने हुए हैं।

वीडियो को 2.5 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है। 3 हजार से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं। अमीन इससे पहले भी चर्चा में रह चुके हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने लाहौर में पशु मेले में गधे पर बैठकर रिपोर्टिंग की थी। इस बार उन्होंने लाहौर फोर्ट के रॉयल किचन से एक विवाह की रिपोर्टिंग की।

किले में 9 जनवरी को शादी हुई थी

जिओ टीवी के मुताबिक, लाहौर किले को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। यहां पर विवाह करना सरकार के नियमों का उल्लंघन है। 9 जनवरी को हुई शादी की वे रिपोर्टिंग करते हुए कह रहे हैं, 'शाही बावर्चीखाने में शादी किसने रचाई? उसे सजा मिलेगी।' इस दौरान वे तलवार भी बाहर निकालते दिखते हैं। उनके इस वीडियो को एक अन्य पाकिस्तानी पत्रकार ने ट्विटर पर शेयर किया है।

#Pakistan Famous reporter amin hafeez in action #PTC pic.twitter.com/VJe7VQPJWA

आरोपी ने कोर्ट से जमानत ले ली है

वीडियो वारयल होने के बाद प्रशासन ने यहां शादी जैसे आयोजन पर हमेशा के लिए रोक लगा दी है। सरकार की कार्रवाई के बाद किले में शादी का आयोजन करने वाले अजरत नवाज ने गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट से जमानत ले ली है।

Look who's back and how ⚔️ pic.twitter.com/XzxlLeSvbE