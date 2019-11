Dainik Bhaskar Nov 20, 2019, 01:36 PM IST

लाहौर. पाकिस्तान में टमाटर के रेट इन दिनों 300 रुपए प्रति किलो हो गए हैं। हालात यह हैं कि लोग इनकी तुलना बेशकीमती चीजों से करने लगे हैं। लाहौर में एक लड़की ने अपनी शादी में टमाटरों की माला पहनी। इसके फोटो और वीडियो वायरल हो रहा है।

इसमें एक दुल्हन टमाटरों के झुमके और कंगन और बेंदी के गहने पहने दिख रही है। इस पर यूजर्स पाकिस्तान की महंगाई और गिरती अर्थव्यवस्था को लेकर कमेंट कर रहे हैं। साथ ही इसका जिम्मेदार वहां के नेताओं को बता रहे हैं। दुल्हन का कहना है कि टमाटर की माला बताती है कि यह कितना महंगा है और हमारे लिए कितना बेशकीमती है। दुल्हन ने कहा, "देश में टमाटर सोने के दाम जैसा दिनों-दिन अधिक महंगा हो रहा है।"

Tomato jewellery. In case you thought you've seen everything in life.. pic.twitter.com/O9t6dds8ZO