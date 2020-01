Dainik Bhaskar Jan 16, 2020, 02:28 PM IST

मुज्जफराबाद. पाक अधिकृत कश्मीर (पीओके) में हिमस्खलन के बाद करीब 18 घंटे तक बर्फ में दबी 12 साल की लड़की जिंदा मिली। इस आपदा में उसका एक पैर फ्रैक्चर हुआ है। खुशकिस्मत समीना बीबी ने बताया, 'मुझे लगा कि मैं वहां मर जाऊंगी, लेकिन ऊपरवाले ने मुझे नई जिदंगी दी।' स्थानीय मीडिया के मुताबिक, पीओके की नीलम वैली सोमवार को हुए हिमस्खलन से अब तक करीब 100 लोग मारे जा चुके हैं। हालांकि, 74 शव मिले हैं।

समीना बीबी ने बताया, 'एवलांच आने के बाद मैं मदद के लिए काफी चिल्लाई। मुझे याद है कि मैं बर्फ के नीचे दब गई थी।' इस आपदा में समीना की मां बच गई है, लेकिन बहन और भाई की मौत हो गई। मां और बेटी को हेलिकॉप्टर से से एयरलिफ्ट किया गया। इस हिमस्खलन में 24 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। इन सबका इलाज मुज्जफराबाद के अस्पताल में चल रहा है।

A 12-year-old girl on Wednesday was found alive after being engulfed under a snow blanket for 18 hours as the family's house was hit by an avalanche in Azad Kashmir.

Samina Bibi recalled screaming and shouting for help as she lay trapped in a room under the snow.😥🙏

