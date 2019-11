Dainik Bhaskar Nov 30, 2019, 02:26 PM IST

लंदन. मर्सीसाइड पुलिस के एक घोड़े को चाय पीने की लत लगी है। घोड़े का नाम जैक है और यह 20 साल का है। करीब 15 साल से जैक को चाय की आदत है। उसे रोज सुबह अपने अस्तबल में ही चाय का कप चाहिए होता है। जिस दिन उसे चाय नहीं दी जाती, वह अपनी सुबह की शिफ्ट का काम नहीं करता। जैक अगले साल रिटायर हो जाएगा।

स्थानीय मीडिया के मुताबिक, जैक को चाय की आदत उसके सवार के कप में बची चाय को चाटने से लगी। वह चाय को मुंह में लाने के लिए जीभ को कप में डूबोकर पीता है। जैक की आदत के बारे में मर्सीसाइड पुलिस के माउंट सेक्शन में कार्यरत सभी साथियों को जानकारी है। इसलिए अधिकारियों की तरह उसकी चाय भी कभी मिस नहीं की जाती।

We have a new episode of #wintermorningwakeups featuring Jake. Jake refuses to get out of bed until he is brought a warm cup of @tetleyuk tea. Once he has drank this he is ready for the day. #StandTall #PHJake #NotStandingAtAll #BrewInBed #TeaTaster pic.twitter.com/iJXm32hlad