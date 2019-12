Dainik Bhaskar Dec 17, 2019, 03:03 PM IST

ऊधम सिंह नागर. केंद्रीय अर्द्ध सैनिक बल से रिटायर सूबेदार-मेजर धानी राम ने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान से 10वीं की परीक्षा 60% अंकों के साथ पास की है। ऊधम सिंह नगर जिले के खटीमा कस्बे के रहने वाले 79 साल के धानी राम ने बताया, उनकी स्कूली शिक्षा युवावस्था में पूरी नहीं हो सकी थी।

सीआरपीएफ में सेवा के दौरान वह कम से कम असिसटेंट कमांडेंट के पद से रिटायर होना चाहते थे। लेकिन, शिक्षा की कमी के कारण उनका प्रमोशन असिसटेंट कमांडेंट के पद पर नहीं हुआ। उन्होंने तभी यह निर्णय लिया कि रिटायरमेंट के बाद पढ़ाई करेंगे।

Udham Singh Nagar:Dani Ram,a 79-yr-old retired CRPF Subedar-major,from Khatima scored more than 60% in High School Examination,says,"As I didn't complete my Class 10,I was never promoted to Assistant Commandant. It was then that I decided to pursue further education" #Uttarakhand pic.twitter.com/0cRZByBqNH