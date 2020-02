Dainik Bhaskar Feb 02, 2020, 10:12 AM IST

मुंबई. देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के मरीन लाइन रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर एक पर मॉडर्न टॉयलेट बनवाया है। यहां तैयार टॉयलेट में पानी को फुहार रूप में छोड़ने वाले नलों को लगाया है। इससे पानी की काफी बचत होती है। रेलवे ने शनिवार शाम को सोशल मीडिया पर टॉयलेट के फोटो और जानकारी पोस्ट कीं, जो वायरल हो रही है।

Modern toilet constructed at platform no 1 of Marine Lines Stn.of Mumbai. Waterless urinals & mist basin taps are provided which will save 3-4 lakhs litres of water per year. Wooden concept interior, pre-fab cubicle & mangalore style canopy adds the aesthetics of this toilet. pic.twitter.com/XH0zW3oDN2