Dainik Bhaskar Jan 18, 2020, 10:03 PM IST

रायपुर. दिव्यांग मड्डाराम कवासी के लिए शनिवार का दिन खास रहा। क्योंकि उन्हें सचिन तेंदुलकर की तरफ भेजी गई क्रिकेट किट मिली। क्रिकेट के भगवान ने उन्हें एक पत्र भी भेजा। जिसमें लिखा- "आप जिस तरह इस खेल का आनंद ले रहे हैं, उसे देखकर अच्छा लगा। ये आप और आपके दोस्तों के लिए मेरी तरफ से प्यार भरी भेंट है। खेलते रहिए।" बस्तर के रहने वाले मड्डाराम का एक वीडियो पिछले दिनों वायरल हुआ था, जिसमें वे दिव्यांग होने के बाद तेजी से क्रिकेट खेलते हैं।

12 साल के मड्डाराम व्हीलचेयर फाइनल मैच खेलने के लिए रायपुर में हैं। इस दौरान उन्हें सचिन तेंदुलकर के मैनेजर यह गिफ्ट दिया। मड्डाराम ने कहा कि मुझे भरोसा नहीं हो रहा है। मुझे यह बहुत अच्छा लगा।

Fine gesture from Sachin Tendulkar who gifted a Cricket Kit to this specially disabled Tribal Kid Maddaram from Bastar district (CG) pic.twitter.com/4LBL4CI4yp

सचिन तेंदुलकर ने एक जनवरी को मड्डाराम का वायरल वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट से भी शेयर किया था।

Start your 2020 with the inspirational video of this kid Madda Ram playing cricket 🏏 with his friends.

It warmed my heart and I am sure it will warm yours too. pic.twitter.com/Wgwh1kLegS