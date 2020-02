Dainik Bhaskar Feb 29, 2020, 08:57 AM IST

नई दिल्ली. देश के 10 ट्रांसपोर्ट हब में सेव लाइफ फाउंडेशन द्वारा किए गए सर्वे की रिपोर्ट में दावा किया गया कि पांच में से एक ड्राइवर ट्रक चलाते समय ड्रग लेता है। वजह- नींद ना आए और गाड़ी चलाने की वजह से होने वाली थकान दूर हो सके। ऐसे में कई ड्राइवर अपना संतुलन खो देते हैं, जिससे ट्रकों से हर साल 57 हजार हादसे होते हैं। इनमें 24 हजार लोग मारे जाते हैं, जबकि 50 हजार से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं।

केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने शुक्रवार को दिल्ली में यह रिपोर्ट जारी की। उन्होंने कहा- ‘सड़क हादसों को कम करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसके लिए इस रिपोर्ट की भी मदद ली जाएगी।’

सर्वे में यह भी

Most truck drivers in India are sleep deprived, compromise road safety. @savelifeindia's hard-hitting report reveals many drive for 12 hours a day, almost 50% driving continuously; 53% dissatisfied with profession due to low income. This is a must-read https://t.co/fRBiAWf1Vx pic.twitter.com/rpY6EK5itR