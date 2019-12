Dainik Bhaskar Dec 04, 2019, 01:29 PM IST

तेजगढ़. मध्यप्रदेश के दमोह जिले के तेजगढ़ निवासी शिक्षक पिता महेंद्र और मां ज्योति दीक्षित ने मंगलवार को बेटे लकी की तेरहवीं में 51 लोगों को हेलमेट बांटे और यातायात नियमों का ध्यान रखने की अपील की। महेंद्र के बेटे विभांशु उर्फ लकी की 21 नवंबर को सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। बिना हेलमेट पहने बाइक चला रहा लकी भैंस से टकराने के बाद पुल से गिर गया था।

बेटे के निधन के बाद पिता को यह बात से ज्यादा खली कि यदि लकी ने हेलमेट पहना होता तो जान बच जाती। इसके बाद से ही वे लोगों से हेलमेट पहनकर ही बाइक चलाने की अपील कर रहे हैं।

MP: A man Mahendra Dikshit, whose son died in a road accident last month in Damoh dist's Tejgarh, distributed helmets among the youth y'day. He says, "My son died on 20th Nov, he wasn't wearing a helmet. I'm giving helmets so that such incidents do not occur again." (03.12.2019) pic.twitter.com/UESJ2WyjUt