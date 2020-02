Dainik Bhaskar Feb 27, 2020, 07:45 AM IST

टोक्यो. जापान की मध्य रेलवे कंपनी ने अपनी नई सुप्रीम ट्रेन एन700-एस ‘शिंकानसेन’ बनाई है। रेलवे ने मंगलवार को टोयोकावा शहर में इस हाईस्पीड ट्रेन का अनावरण किया। रेलवे ने बताया कि बुलेट ट्रेन की तुलना में शिंकानसेन की स्पीड ज्यादा होगी। इसमें हवा के प्रतिरोध और शोर को कम करने वाली अत्याधुनिक विशेषताएं भी होंगी।

शिंकानसेन के 27 मीटर लंब इंजन और एक कोच को बनाने में करीब 13 साल का समय लगा। शिंकानसेन जुलाई से ट्रैक पर उतरेगी। यह टोक्यो से ओसाका के बीच चलेगी।

New on the global sound map - the Shinkansen bullet train🚅 arriving in Tokyo, courtesy of @bgiulia. Zoom into Tokyo🇯🇵 on the global sound map to listen! https://t.co/OZmr20t41e pic.twitter.com/bDDSVvHBw7