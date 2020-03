दैनिक भास्कर Mar 14, 2020, 03:36 PM IST

चेन्नई. देश में कोरोनावायरस से संक्रमित दो मरीजों की मौत और संक्रमित की संख्या शनिवार को 91 हो गई है। 13 राज्यों में संक्रमण फैल चुका है। ऐसे में बचाव की जानकारी ही संक्रमण को रोकने का पहला कारगर तरीका है। इसी के चलते तमिलनाड़ के कोलाथुर में एवरविन विद्याश्रम स्कूल की कक्षा 6वीं से लेकर 9वीं तक की 1000 छात्राओं ने कोरोनावायरस से बचाव का संदेश देने के लिए 25 हजार साबुन का इस्तेमाल कर चित्र बनाया है।

शनिवार को शेयर किए गए इस चित्र के साथ छात्राओं ने हाथ धोने के तरीके को शेयर किया। सोशल मीडिया पर शेयरिंग के दौरान कई यूजर्स जहां चित्र की तारीफ कर रहे हैं, वहीं कुछ का कहना है कि साबुन से हाथ धोना कोरोनावायरस का कारगर बचाव हो सकता है, लेकिन यह पूर्ण बचाव निश्चित नहीं कहा जा सकता है।

Tamil Nadu: Students of Everwin Vidhyashram school in Kolathur, Chennai create a mosaic of 'wash hands, live long' using around 25,000 soaps to create awareness over #COVID19. pic.twitter.com/EQ81i01jR5