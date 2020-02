Dainik Bhaskar Feb 20, 2020, 09:36 PM IST

लंदन. डेनिस तूफान में टेस्ला कार की वजह से 8 लोगों की जिदंगी बचने पर कंपनी के सीईओ एलन मस्क ने खुशी जाहिर की। दरअसल, यूके के दक्षिण इलाके में तूफान की वजह से 400 साल पुराना एक पेड़ गिर गया। उस वक्त एक परिवार टेस्ला मॉडल एक्स से वहीं से गुजर रहा था। ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेक ऑन होने से उनकी जान बच गई और कार का सामने का हिस्सा ही पेड़ की चपेट में आ पाया। इस कार में एक महिला कैटी चला रही थी, जिसमें उसका दोस्त और मां सवार थीं।

हादसा हाइवे-ए 3 पर हुआ। महिला ने बताया कि हमारी ही जान ही नहीं बची, बल्कि दूसरी तरफ से आ रही टेस्ला मॉडल X के साथ भी ऐसा ही हुआ। लॉरेंस सैंडरसन ने बताया कि मैं, पत्नी और तीन बच्चे कार में थे। अगर ऑटोमैटिक ब्रेक नहीं लगते तो हम सब उस पेड़ के नीच दबकर मर जाते। जब यह हादसा हुआ, मैं कुछ भी रिएक्ट नहीं कर पाया। मेरी पत्नी को मामूली चोट आई है। बता दें कि डेनिस तूफान के कारण पूरे ब्रिटेन में बारिश जारी है। मौसम विभाग ने 200 फ्लड अलर्ट जारी किए हैं। तूफान से पश्चिमी ब्रिटेन में भी भारी तबाही हुई है। मौसम विभाग ने इस पूरे हफ्ते बारिश की चेतावनी दी है।

हमें नया जीवन मिला, टेस्ला का शुक्रिया

कैटी ने बताया कि यह हम सभी के लिए नया जीवन है। कुछ देर बाद कैटी ने टेस्ला के मालिक एलन मस्क को टैग कर घटना की जानकारी दी और शुक्रिया कहा। मस्क ने जवाब में कहा कि मैं खुश हूं कि सब ठीक हैं।

Hey @elonmusk



Your car saved my life.. and by boyfriends.. and my mothers.. and a family of five.



Thank you https://t.co/UuQTNmetuZ