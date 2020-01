Dainik Bhaskar Jan 23, 2020, 09:19 AM IST

लंदन. ब्रिटेन में बंद होने के कगार पर पहुंचे 100 साल पुराने एक बुक स्टोर की सेल एक ही दिन में तब हजार गुना हो गई, जब विश्व प्रसिद्ध अंग्रेजी उपन्यासकार और फिक्शन राइटर नील गायमैन ने दुकान मालिक के ट्वीट को रिट्वीट किया।

पूर्वी हेमशायर जिले के पीटर्सफील्ड की सबसे पुरानी पीटर्स फील्ड बुक शॉप के मालिक ने इसी हफ्ते अपनी दुकान के कुछ फोटो सोशल मीडिया, ट्विटर पर अपलोड करते हुए मैसेज लिखा था कि हमारी शॉप बंद होने की कगार पर है। दुकान किताबों से भरी पड़ी है, लेकिन पिछले एक महीने से एक भी बुक नहीं बिकी है। हम बहुत मुसीबत में हैं और दुकान पर ताला लगाने जा रहे हैं।

...Tumbleweed... Not a single book sold today... £0.00... We think think this maybe the first time ever... We know its miserable out but if you'd like to help us out please find our Abebooks offering below, all at 25% off at the moment.... pic.twitter.com/Cn5uhYWw88

दिल को झकझोर देने वाले इस ट्वीट को दर्जनों ट्विटर्स ने फॉलो करते हुए शॉप मालिक को दिलासा दिलाया और धैर्य रखने की सलाह दी, लेकिन जब नील गायमैन ने इस ट्वीट को बुक शॉप के फोटो के साथ रिट्विट करते हुए दुकान बंद न करने की सलाह दी। साथ ही अपने फॉलोअर्स से मदद को कहा। इसके बाद तो इतनी किताबें ऑनलाइन बुक होने लगीं कि शॉप मालिक आश्चर्य में पड़ गया। बुकिंग करने वालों की बाढ़ सी आ गई। एक ही दिन में 20 हजार से अधिक विभिन्न विषयों की किताबों के ऑर्डर बुक हो चुके थे।

रविवार को छोटे प्रकाशक और लेखकों को प्रोत्साहन मिलेगा

दुकान मालिक ने कबूल किया कि यदि ट्वीटर्स की मदद नहीं मिलती तो वास्तव में यह दुकान बच नहीं पाती। हम उन सभी लोगों के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने दुकान बचाने के लिए ऑर्डर किए हैं। अब हमें ऑक्सीजन मिल चुकी है। हम 25% छूट के ऑफर के साथ कुछ स्कीम्स भी शुरू कर रहे हैं, जिससे हम आगे भी अपनी आमदनी पैदा कर सकें। रविवार को दुकान बंद रहती है, तो हम प्लान कर रहे हैं कि इस दिन छोटे प्रकाशक और लेखकों को प्रोत्साहन दें, जिन्हें सभी नजरअंदाज कर देते हैं।

What a night! We have been completely overwhelmed in a good way.



We have 1,100 new followers.



We have loads of online book orders.



We have over 300 messages, many asking after books. We will answer all as soon as we can, please bear with us



Thank you all so much!