Dainik Bhaskar Feb 29, 2020, 10:05 AM IST

सिडनी. ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्थित एक पशु चिकित्सालय का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें डॉक्टर 18 साल के 3 मीटर लंबे अजगर के पेट से टॉवल निकालते दिख रहे हैं। यह वीडियो पिछले हफ्ते का है। दरअसल, जंगल कार्पेट अजगर ने बीच टॉवल निगल ली थी। इसके बाद अजगर को बचाने के लिए उसके मालिकों द्वारा सिडनी के स्मॉल एनिमल स्पेशलिस्ट अस्पताल ले गए थे।

Extraction:



🐍Monty, a jungle carpet python, swallowed a #towel



🐍Snakes swallow their prey whole because they can’t use their teeth to chew or tear their food



🐍Have specialized jaws that allow their mouth to open wider than the girth of their body to swallow their prey whole pic.twitter.com/YTdjKuQm0a