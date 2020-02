Dainik Bhaskar Feb 18, 2020, 12:01 PM IST

नई दिल्ली. अखबार, टीवी और मैट्रिमोनियल साइट पर मनचाहे दूल्हा और दुल्हन के लिए विज्ञापन देना आम बात है। यहां लोग अपनी जानकारी के साथ-साथ अपने होने वाले जीवनसाथी में क्या चाहते हैं, वह भी लिखते हैं। इन दिनों ऐसा ही एक अखबार का मैट्रिमोनियल विज्ञापन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें लिखा है कि दुल्हन में देशभक्ति की भावना भी कूट-कूटकर भरी होनी चाहिए। दुल्हन भारत की सैन्य और खेल क्षमताओं को बढ़ाने में भी दिलचस्पी रखती हो।

सोशल मीडिया पर इसे लेकर मिलीजुली प्रतिक्रिया आ रही है। कई लोग रिएक्ट कर रहे हैं तो कुछ मजाक बना रहे हैं। एक यूजर ने लिखा- इस लड़की में सब कुछ चाहिए। मोहित नाम के यूजर ने लिखा- खुद सेना में भर्ती क्यों नहीं हो जाता। एक अन्य यूजर ने कहा- 'हमेशा अकेला रहेगा। बेचारा।' हालांकि, यह पता नहीं चल पाया है कि यह विज्ञापन कब अखबार में पब्लिश हुआ, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग 16 फरवरी से कमेंट्स कर रहे हैं।

क्या है विज्ञापन में

यह विज्ञापन अखबार में ब्राह्मण कॉलम में 31 साल के डॉ. अभिनव कुमार नाम के व्यक्ति ने दिया। हाइट 5 फीट 8 इंच है। लिखा- वह अभी काम नहीं कर रहा है। साथ में देशभक्ति वाली अंग्रेजी के कैपिटल लैटर में लिखा।

सोशल मीडिया पर लोगों ने पूछा- कहां मिलेगी ऐसी महिला

एक यूजर ने लिखा है कि इतनी सारी क्वालिटी किसी एक महिला में नहीं हो सकती, यहां तक की सुपरवुमन में भी नहीं। ऐसे में अपनी इच्छा पूरी करने के लिए इस युवक को कई महिलाओं से शादी करनी पड़ेगी।

Why doesn't he joins the military instead of showing his patriotism?