Dainik Bhaskar Jan 07, 2020, 04:15 PM IST

सैन जुआन/गुआनिल्ला. कैरेबियन द्वीप प्यूर्टो रिको में स्थानीय समयानुसार मंगलवार तड़के 4.18 भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 5.8 दर्ज की गई। भूकंप से कई घरों में दरारें आईं जिससे घबराकर लोग बाहर निकल आए। इससे सबसे ज्यादा नुकसान गुआनिल्ला तट पर प्राकृतिक रूप से बनी 'विंडो बीच' को हुआ। यह पर्यटक स्थल लोगों में प्लाया वेंटाना नाम से चर्चित था। भूकंप के झटकों से समुद्री बीच पर बनी यह नेचुरल विंडो पूरी तरह गिर गई।

सोशल मीडिया पर स्थानीय लोगों ने इसकी विंडो बीच तस्वीरें पोस्ट की हैं। अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षण के मुताबिक, भूकंप द्वीप के दक्षिण में (4.3 मील) 10 किलोमीटर की गहराई पर केंद्रित था। हालांकि, किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। प्यूर्टो रिको में 2010 से 14 के बीच हर साल करीब 31 लाख पर्यटक छुट्‌टी मनाने गए। इसके बाद हर साल औसतन 1 लाख पर्यटकों की बढ़ोतरी हुई। 2019 में यहां 37 लाख पर्यटक पहुंचे थे।

भूकंप से सुनामी का खतरा नहीं

पैसेफिक सुनामी वार्निंग सेंटर के अधिकारियों के मुताबिक, फिलहाल सुनामी का कोई खतरा नहीं है। यहां 28 दिसंबर से आ रहे भूकंप के झटकों में आज सुबह का भूकंप सबसे भीषण था।

My island of Puerto Rico is beautiful and has many wonderful beaches. I was shocked when I saw this in the morning, but after seeing three different versions of this, I have to believe that the earthquake this morning ended the Guayanilla Window. Reminder, the Earth don't play. pic.twitter.com/VUszKUlmx5