Dainik Bhaskar Jan 31, 2020, 12:48 PM IST

गंजम. ओडिशा के गंजम जिले के कडापाड़ा गांव की रहने वाली 65 साल की महिला कुमारी नायक का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। उनके पैरों में 19 और हाथों में 12 अंगुलियां हैं। ऐसा पॉलीडेक्टलिज्म बीमारी की वजह से होता है। विशेषज्ञों के मुताबिक, गर्भ में ऐसा असामान्य विकार 6वें से 7वें हफ्ते में होता है। हाथ-पैर में सामान्य से ज्यादा अंगुलियां होने पर पड़ोसी अंधविश्ववास के कारण उनसे डरते हैं।

Woman with THIRTY ONE fingers and toes sets new Guinness World Record for having most digits



Kumari Nayak, 63, was born with polydactylism – a common abnormality at birth where the person has extra fingers and toes.