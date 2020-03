Dainik Bhaskar Mar 06, 2020, 02:40 PM IST

निकारागुआ. अमेरिका के 41 साल के डेयरडेविल्स निक वालेंडा ने बुधवार को निकारागुआ में सक्रिय ज्वालामुखी मसाया के ऊपर रोप वॉक किया। ऐसा करने वाले वह पहले व्यक्ति बन गए हैं। निक के स्टंट के लिए ज्वालामुखी के क्रेटर माउथ ऑफ हेल से 1800 फीट ऊपर रस्सी बांधी गई थी। उन्होंने क्रेटर को करीब 31 मिनट 23 सेकंड में पार किया।

What would you be thinking if you were in Nik's shoes right now? #VolcanoLivewithNikWallenda pic.twitter.com/uXFQH2ujWD