Dainik Bhaskar Dec 15, 2019, 01:25 PM IST

यूटाह. अमेरिका के पश्चिमी शहर यूटाह में पॉन शॉप के काउंटर से गिरे 7 महीने के बच्चे को मैनेजर ने फुर्ती दिखाते हुए अप्रत्याशित रूप से बचा लिया। यह घटना शनिवार की है। दो महिलाएं बच्चे को लेकर बंदूक खरीदने गई थीं।

कर्मचारी से बातचीत के दौरान मां ने कांच के काउंटर पर बच्चे को बगल में बिठा दिया और गन को देखने लगी। इस दौरान बच्चे का संतुलन बिगड़ गया और वह काउंटर से नीचे गिरने लगा। मैनेजर को उसके गिरने का अंदेशा हुआ। वह बच्चे तक तेजी से पहुंचा और उसे कैच कर लिया। मैनेजर को उस तक पहुंचने में करीब एक सेकंड से भी कम वक्त लगा। इससे पहले सोशल मीडिया पर जून महीने में एक और वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें मां ने चौथे मंजिल की बिल्डिंग से गिरे बच्चे को कैचकर बचाया था।

बच्चे को गंभीर चोट लग सकती थी

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा, बंदूक खरीदते समय मां का ध्यान बच्चे पर नहीं था। मैनेजर ने मीडिया को बताया, मुझे बच्चे के गिरने की आशंका थी। जैसे ही वह गिरा मैंने उसे पकड़ लिया।" यदि ऐसा नहीं होता तब बच्चे के सिर में गहरी चोट लग सकती थी।

Thank goodness the pawn store owner saw this baby falling while the Mom and Grandma were too busy buying a rifle. He saved the child. Notice the rifle was never put down during the incident. Guess the @NRA would be proud of this gal’s priorities (via Inside Edition) pic.twitter.com/aKbs9wMejU