हरियाणा कैडर के आईपीएस ऑफिसर पंकज नैन ने ड्रिल के इस वीडियो को ट्विटर पर पोस्ट किया

लंगूर के धक्का देने से जवान की टोपी नीचे गिर गई, यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है

Dainik Bhaskar Feb 01, 2020, 09:15 AM IST

चंडीगढ़. इन दिनों एक ड्रिल के दौरान लंगूर द्वारा जवान को धक्का देने का वीडियो वायरल हो रहा है। इसे हरियाणा कैडर के आईपीएस ऑफिसर पंकज नैन ने ट्वीट किया है। हालांकि, यह जिक्र नहीं है कि यह मामला कब का और कहां हुआ था? वीडियो में एक लंगूर ड्रिल कर रहे जवान पर पीछे से आकर हमला कर उसकी टोपी नीचे गिरा देता है। पंकज ने लिखा, 'जब आप ड्रिल सही से ना करें तो आपका उस्ताद (ड्रिल इंस्ट्रक्टर) भी ऐसा ही करना चाहता है।'

This is how nature punish when you don't do your duty. — NITISH k.🇮🇳 (@nikzzzz1790) January 31, 2020

यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक यूजर रवि कुमार ने लिखा, ' उसे लगा शायद यह पुलिसकर्मी लाइन से बाहर है, इसीलिए इसे लाइन में ला दिया जाए। कृपया उसे कोई दंड न देना सर जी।' एक और यूजर मुकेश ने लिखा कि लंगूर को दण्डित करने के बजाय उन्हें इनाम देना चाहिए, क्योंकि लंगूर ने उनकी गलती को सुधारा है।

He is not marching properly.. Ustad wake him.. Paair (leg) utha le.. — Shailesh 🇮🇳 (@SMalkania) January 31, 2020