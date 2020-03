दैनिक भास्कर Mar 15, 2020, 04:59 PM IST

रोम. इटली में लोम्बार्डी क्षेत्र के एक अस्पताल में कोरोनावायरस संक्रमण से बचाव अभियान के बीच काम से बहुत थकी हुई एक नर्स की तस्वीर वायरल हो रही है। यह स्वास्थ्य कर्मियों की स्थिति को बयां करती हैं। वायरल तस्वीर पर एलिन पेग्लियारिनी ने कहा, ‘‘मैं अपनी कमजोरी पर शर्मिंदा हूं...लेकिन मैं इस बात से खुश हूं कि मुझे लोगों से खूबसूरत मैसेज मिले, जिन्होंने मेरे प्रति सहानुभूति जताई।’’

लोम्बार्डी को इटली की अर्थव्यवस्था का दिल माना जाता है। यह बेहतर हेल्थ के लिए भी दुनिया में चर्चित है। पिछले कुछ महीने से कोरोनावायरस के कारण यहां स्वास्थ्य कर्मचारियों पर काम का दबाव 24 घंटे 7 दिन एक जैसा है। इससे कर्मचारी बेहद तनाव और थकान के बीच सेवाएं दे रहे हैं। पेग्लियारिनी ने कहा कि मैं वास्तव में शारीरिक रूप से थकती नहीं हूं। 24 घंटे लगातार काम कर सकती हूं, लेकिन मैं यह नहीं छिपाऊंगी कि अभी मैं थकी और चिंतित हूं, क्योंकि मैं एक ऐसे दुश्मन से लड़ रही हूं जिसे मैं जानती तक नहीं।

स्वास्थ्यकर्मी शेयर कर रहे अपना दर्द

लोम्बार्डी के एक और शहर बरगैमे के अस्पताल में कार्यरत एक अन्य नर्स डेनियल मैकशिनी ने एक पोस्ट फेसबुक पर शेयर की है। उन्होंने लिखा है, ‘‘मैं अपने बेटे और परिवार को पिछले दो सप्ताह देख नहीं पाई। मुझे डर है कि कहीं वे भी कोरोनावायरस की चपेट में न आ जाएं। मेरे पास बेटे की कुछ फोटो और वीडियो हैं, जिन्हें देखकर मेरी आंखें नम हो जाती हैं।’’

This picture of Elena Pagliarini, a nurse of #Cremona hospital exhausted after an endless work shift, becomes the symbol of the fight to #Covid2019 in #Italy. pic.twitter.com/kfG5Ijgiji