Dainik Bhaskar Feb 13, 2020, 10:57 PM IST

वुहान. चीन में कोरोनावायरस के खौफ के बीच इसका इलाज करा रहे मरीजों में फिट रहने का जज्बा और सकारात्मक कम नहीं हुई है। अस्पतालों में अलग बनाई गई यूनिट्स में फिट और पॉजिटिव रहने के लिए इन्हें ग्रुप में डांस करते देखे जा सकता है। सोशल मीडिया पर ऐसे मरीजों के वीडियो वायरल हो रहे हैं।

ये वीडियो कई अस्पतालों के हैं। इनमें से एक क्लिप में, डॉक्टर को रोगियों को चीन का पारंपरिक उइगुर नृत्य सिखाते और साथ में करते देखा जा सकता है। कोरोनावायरस फैलने के बाद सार्वजनिक जगहों पर पार्टी, समारोह और भारी तादाद में एक जगह एकत्रित होने पर लगे प्रतिबंध के बाद मरीजों ने इन यूनिट्स के अंदर ही खुद को फिट रखने का फैसला किया है।

Doctor's got talent!



A doctor from NW China's Xinjiang at a makeshift hospital in #Wuhan was asked by patients with mild #coronavirus symptoms to teach them a traditional Uygur dance, bringing optimism and fun to the hospital #COVID19 pic.twitter.com/jNpjcl3uZH