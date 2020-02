Dainik Bhaskar Feb 03, 2020, 10:41 AM IST

वॉशिंगटन. दुनियाभर में कोरोनावायरस के खौफ के बीच अमेरिका के कार्टून प्रोग्राम 'दि सिम्पसन्स' की सोशल मीडिया पर इन दिनों खूब चर्चा हो रही है। दावा किया जा रहा है कि इस प्रोग्राम में 27 साल पहले एशिया के एक देश में वायरस फैलने के संकेत दिए थे। अब वह सच साबित हो रहा है। हालांकि, सीरियल में वायरस का नाम ओसाका बताया, लेकिन यूजर अब इसे कोरोनावायरस से जोड़कर देख रहे हैं।

इस कार्टून को देखने वाले फैन्स का कहना है कि दि सिम्पसन्स ने कोरोनावायरस से मिलते-जुलते लक्षणों के बारे में बता दिया था। दरअसल, 1993 में टेलीकास्ट हुए दि सिम्पसन्स के एक एपिसोड में दिखाया गया कि अमेरिका के काल्पनिक शहर स्प्रिंगफील्ड में एक व्यक्ति द्वारा जापान से जूसर मंगवाया जाता है और उसी के साथ एक खतरनाक वायरस पूरे शहर में फैल जाता है। इस एपिसोड का नाम मार्ज इन चेन्स है।

लोग इससे जुड़ी पोस्ट शेयर कर रहे हैं

यह जानकारी तब सामने आई जब सोशल मीडिया पर इस एपिसोड और वर्तमान में कोरोना वायरस के कारण बने हालात में समानता दिखाते हुए पोस्ट शेयर की जाने लगीं। हालांकि, लोग इसे भविष्यवाणी, संकेत और संयोग मान रहे हैं, क्योंकि शो में जो वायरस दिखाया गया वह जापान से आया था। जबकि कोरोना वायरस चीन के हुबेई प्रांत की राजधानी वुहान से फैल रहा है। धारावाहिक के प्रशंसक इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर इस बारे में कमेंट कर रहे हैं।

The Simpsons, 1993, this goddamn series predicted coronavirus.

My mind is blown. pic.twitter.com/lNpSc71Ndt