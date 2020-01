Dainik Bhaskar Jan 15, 2020, 10:15 AM IST

वॉशिंगटन. ऑस्ट्रेलियाई जंगलों में लगी आग से निकला धुआं पूरी पृथ्वी का 40 हजार 75 किलोमीटर का चक्कर लगाएगा। नासा के मुताबिक, 8 जनवरी तक धुएं ने 11 हजार किलोमीटर की दूरी तय कर ली थी। यह न्यूजीलैंड के तटीय इलाके को छोड़कर दक्षिण अमेरिका के नजदीक पहुंच चुका है। वैज्ञानिक इसे सेटेलाइट से ट्रैक कर रहे हैं। यह तस्मान सागर और प्रशांत महासागर को पार कर आगे की ओर बढ़ रहा है। अब तक पृथ्वी का आधा हिस्सा करीब 20 हजार किलोमीटर की दूरी पूरी कर चुका है।

नासा के मुताबिक, बीते कुछ हफ्तों में धुआं ऑस्ट्रेलिया के आसमान में फिर छा जाएगा। ऑस्ट्रलिया के न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के जंगलों से उठा धुआं आने वाले समय में कई तूफानों का कारण बन सकता है, हालांकि इस तरह के तूफान से बारिश नहीं होगी।

The smoke coming off the Australian fires has circumnavigated the Earth. In addition to showing the movement of smoke across the globe, our @NASAEarth satellites are also providing information about what is happening on the ground in real-time. https://t.co/ji5E82L8vV pic.twitter.com/j1lrwJTOre