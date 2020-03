Dainik Bhaskar Mar 07, 2020, 09:52 AM IST

वडोदरा. गुजरात के वडोदरा में रहने वाले 12वीं के छात्र शिवम सोलंकी ने कोहनी से लिखकर 12वीं बोर्ड परीक्षा दी है। तीन साल पहले इलेक्ट्रिक शॉक से शिवम ने अपने दोनों हाथ और एक पैर गंवा दिए थे। शिवम ने 10वीं में 81% अंक हासिल किए थे। शिवम के पिता ने बताया कि उसने काफी हिम्मत दिखाई। परीक्षा के लिए शिवम ने खुद को कोहनी से लिखने लायक बनाया है। उसे स्कूल से भी काफी सपोर्ट मिला। साथ ही क्लास के बच्चों ने हमेशा हौसला अफजाई की।

शिवम ने बताया, 'मेरे साथ यह हादसा 11 साल की उम्र में हुआ था। मैं हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गया था। मेरे परिवार ने मेरा हौसला काफी बढ़ाया। मां कहती है कि तुम्हें पूरी हिम्मत से आम लोगों की तरह जीना है। उन्हीं ने ही मुझे कोहनी से लिखने का आइडिया दिया था।' शिवम के पिता मुकेश सोलंकी और माता हंसाबेन वडोदरा नगर निगम में सफाई कर्मचारी हैं।

Gujarat: Shivam Solanki, who lost his hands & legs in an accident at the age of 13, is writing 12th Board Exam in Vadodara. He had scored 81% in 10th Board. He has taught himself to write using his elbows. His father says "He has received a lot of help & support from his school. pic.twitter.com/f5EFIzOHZE