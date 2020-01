Noso यूजर ने 14 नवंबर, 2012 को एक ट्वीट किया था, जिसमें उनकी मौत की वजह का जिक्र था

हालांकि, ट्वीट को लेकर कई दावे, कुछ इसे फर्जी तो कुछ इसे असली बता रहे हैं

कैलिफोर्निया के कैलाबसास में रविवार को कोबी का हेलिकॉप्टर क्रैश हुआ, बेटी समेत 9 लोगों की मौत

Dainik Bhaskar Jan 27, 2020, 07:12 PM IST

वॉशिंगटन. अमेरिकी बास्केटबॉल लीग ‘एनबीए’ के दिग्गज खिलाड़ी कोबी ब्रायन और उनकी बेटी समेत 9 लोगों की कैलिफोर्निया में रविवार को हेलिकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई। इस हादसे से जुड़ा 2012 का अजीब ट्वीट वायरल हो रहा है, जिसमें बताया गया था कि कोबी ब्रायन की मौत हेलिकॉप्टर क्रैश में होगी।

Kobe is going to end up dying in a helicopter crash — .Noso (@dotNoso) November 13, 2012

दरअसल, Noso यूजर ने 14 नवंबर, 2012 को एक ट्वीट किया था। अब लोग इस भविष्यवाणी पर हैरानी जता रहे हैं, तो दूसरी ओर कुछ ने इसे ट्विटर में बग बताया है। यही नहीं, कुछ ने तो दावा किया है कि यह ट्वीट पूरी तरह से फर्जी है। ट्विटर में कोई टेक्निकल दिक्कत या फिर हैक करके ऐसा किया गया है। लोग ट्वीट कर बकायदा तर्क भी दे रहे हैं।

he just changed one of his 2012 posts — Man Maréchal (@peterponcly3) January 26, 2020

How did you use Carbon V2.5 in 2012 while V2.4.31 was released in 2015? pic.twitter.com/zqxq2LL844 — Guy (@ip_Guy_) January 26, 2020

हालांकि, कुछ ने Noso यूजर का समर्थन किया। एक यूजर ने लिखा कि फेसबुक और ट्विटर में एडिट का ऑप्शन नहीं है।

Not true.. you're confusing Twitter with Facebook. Here there's no edit option — 27TH OCTOBER🇿🇦 (@king_tality) January 26, 2020

कुछ यूजर ने Noso से मजेदार सवाल किए और पूछा कि मेरी खुशी फिर कब लौटेगी? एक अन्य ने पूछा कि मेरी एक्स गर्लफ्रैंड कब मेरे पास आएगी।

Please say my ex is gonna come back but all jokes aside rip tho — Charlie Morris Kidd (@CharlieMorrisK1) January 26, 2020

कौन हैं कोबी ब्रायन?

कोबी ब्रायन ने बास्केटबॉल खिलाड़ी के तौर पर अपने करियर के 20 साल लॉस एंजेलिस लेकर्स टीम के साथ बिताए। इस दौरान उन्होंने टीम को 5 बार चैम्पियन बनाया। वे खुद 2008 में एनबीए के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर (एमवीपी) रहे। इसके अलावा दो बार फाइनल्स में एमवीपी चुने गए। ब्रायन ने अमेरिकी टीम को ओलिंपिक में दो बार चैम्पियन बनाया। ब्रायन का सबसे यादगार मैच 2006 में टोरंटो रैप्टर्स के खिलाफ था, जब उन्होंने लॉस एंजेलिस लेकर्स की तरफ से 81 पॉइंट्स स्कोर किए थे। उन्होंने अप्रैल 2016 में प्रोफेशनल करियर से रिटायरमेंट ले लिया।