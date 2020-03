Dainik Bhaskar Mar 05, 2020, 08:30 AM IST

ऋषिकेश. दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फील्डर माने जाने वाले साउथ अफ्रीका के जोंटी रोड्स बुधवार को ऋषिकेश पहुंचे। यहां उन्होंने गंगा में डुबकी लगाई। उन्होंने अपनी फोटो ट्विटर पर पोस्ट की। कैप्शन में लिखा- ‘पवित्र गंगा के ठंडे पानी में डुबकी लगाने से शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों फायदे हैं।’ वहीं, भारतीय यूजर्स ने लिखा- भारत में आपका स्वागत है। हालांकि भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह ने लिखा- ‘मेरे दोस्त, आपने मुझसे ज्यादा भारत देखा है। आपको गंगा में डुबकी लगाते देखना अच्छा लगता है। अगली बार मुझे भी साथ लेकर चलिएगा।’ मालूम हो, रोड्स अपने परिवार के साथ भारत में छुट्टियां मना रहे हैं।

जॉन्टी ने अपनी फोटो के साथ तीन हैश टैग शब्दों का भी इस्तेमाल किया। उन्होंने मोक्ष, ऋषिकेश और इंटरनेशनल योग फेस्टिवल शब्दों को टैग किया है। जॉन्टी ने भारतीय स्टाइल में गंगा में सीने तक गहरे पानी में खड़े हैं और दोनों हाथ जोड़े हैं। 50 साल के जॉन्टी रोड्स इन दिनों आईपीएल के 13वें संस्करण के लिए भारत में हैं। इस बार वह किंग्स इलेवन पंजाब के साथ बतौर फील्डिंग कोच जुड़े हैं। जॉन्टी के कार्यकाल में मुंबई ने तीन बार खिताब अपने नाम किया।

Benefits of cold water immersion in the Holy Ganges are both physical and spiritual #moksha #rishikesh #internationalyogfestival pic.twitter.com/yKjJUZsoz2