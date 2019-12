Dainik Bhaskar Dec 17, 2019, 01:50 PM IST

मनीला. फिलीपींस की 11 साल की एथलीट की कामयाबी इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।उसने बिनाजूते के पैरों में बैंडेज बांधकर गोल्ड मेडल जीते। दरअसल, इलोइलो प्रांत के स्थानीय स्कूल में इंटर स्कूल एथलीट्स मीट का आयोजन किया गया। इसमें 11 साल की रिया बुलोस ने बिना जूतों के स्कूल की 400 मीटर, 800 मीटर और 1500 मीटर की रेस में हिस्सा लिया। तीनों कैटेगरी में उसने गोल्ड मेडल जीत सबको हैरान कर दिया।

रिया की इस सफलता को इलोइलो स्पोर्ट्स काउंसिल मीट के कोच प्रेडीरिक बी वैलेनजुएला ने सोशल मीडिया पर शेयर किया। पोस्ट में रिया ने जूतें नहीं पहने हैं। वह जूतों की जगह पैरों में बैंडेज बांधे दिख रही है। कोच के मुताबिक, उसके पास जूते नहीं थे। बैंडेज पर नाइकी लिख लिया था।

कोच प्रेडीरिक बी वैलेनजुएला की पोस्ट वायरल होने पर सैंकड़ों यूजर्स ने रिया के लिए नए जूते ऑफर किए। एक यूजर्स ने फोटो शेयर कर नाइकी से बच्ची की मदद के लिए आगे आने को भी कहा है। इसके बाद एक बास्केटबॉल स्टोर के मालिक ने ट्विटर यूजर्स से एथलीट का नंबर मांगा और रिया बुलोस तक मदद पहुंचाई।

यूजर्स ने की तारीफ

रिया की तस्वीर ट्वीटर और इंटाग्राम समेत दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर भी हजारों बार शेयर हुई है, जिसमें यूजर्स ने रिया के साहस की तारीफ की है।

Thanks for the post. I was able to speak to Rhea and her adviser this morning. Thanks to those who messaged me also with her contact number. https://t.co/LKUYF0zyLo