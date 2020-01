Dainik Bhaskar Jan 23, 2020, 05:04 PM IST

वॉशिंगटन. अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रम्प ने बुधवार को एक दिन में सबसे ज्यादा ट्वीट और रिट्वीट करने के अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ दिया। उन्होंने 22 जनवरी को 142 बार ट्विटर से अपनी बात रखी। इससे पहले ट्रम्प ने सबसे ज्यादा 123 ट्वीट करने का रिकॉर्ड हाउस ज्यूडिशियरी कमेटी के सेशन के दौरान 12 दिसंबर को बनाया था, जिसमें उनके खिलाफ महाभियोग चलाने के लिए दो आर्टिकल मंजूरी दिलाने के लिए बहस हुई थी।

बुधवार को ट्रम्प के ज्यादातर ट्वीट और रिट्वीट यूएस सीनेट महाभियोग ट्रायल से जुड़े थे।अमेरिकी संसद के उच्च सदन सीनेट में उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर 13 घंटे सुनवाई हुई। चूंकि, ट्रम्प बुधवार को स्विट्जरलैंड के दावोस में थे, इसलिए उन्होंने ट्वीट की शुरुआत वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से जुड़े ट्वीट से की। Factba.se के मुताबिक, वे बुधवार को वहां के स्थानीय समयानुसार सुबह 6 से 7 बजे के बीच 41 ट्वीट कर चुके थे। इनमें से ज्यादातर पोस्ट उन संदेशों और वीडियो और फोटो के रिट्वीट थे, जो रिपब्लिकन सांसदों और अन्य ट्रम्प समर्थकों ने साझा किए थे। वे महाभियोग के लिए डेमोक्रेट्स की आलोचना कर रहे थे और ट्रम्प राजनीति और नीति पर भरोसा जता रहे थे।

1/2 Final count: 142 tweets for the day on @realDonaldTrump. Last tweet was 6:18 pm on 1/22, a Retweet. Quickie table below. ... pic.twitter.com/HveRFH4Zt2