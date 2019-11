Dainik Bhaskar Nov 11, 2019, 08:10 AM IST

दुबई. हजारों धावकों के बीच दो बुजुर्ग भारतीय महिलाओं ने व्हीलचेयर पर 5 किमी की दौड़ पूरी की। 86 साल की कुसुम भार्गव और 78 साल की ईश्वरी अम्मा ने व्हीलचेयर पर 'दुबई रन' में शुकवार को हिस्सा लिया था। स्थानीय मीडिया के अनुसार, कुसुम और ईश्वरी दुबई रन में हिस्सा लेने वाली सबसे बुजुर्ग प्रतियोगी थीं। दुबई में एक महीने तक चलने वाले दुबई फिटनेस चैलेंज के आखिर में रन का आयोजन होता है। यह तीसरा संस्करण था। इसमें हिस्सा लेने वाले और देखने वालों को मिलाकर कुल 70 हजार लोग पहुंचे।

फिटनेस चैलेंज में लोग रोज 30 मिनट तक 30 तीन व्यायाम करते हैं। यह 18 अक्टूबर से शुरू हुआ था और 16 नवंबर को समाप्त हो जाएगा। दौड़ की शुरुआत दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से दोनों तरफ की सडकों पर हुई। 5 और 10 किलोमीटर श्रेणी में भाग ले रहे धावक पहले शेख ज़ायद रोड होते हुए बुर्ज खलिफा, दुबई ओपेरा, दुबई माल और एमिरेट्स टॉवर से गुजरे।

Tens of thousands of participants in #DubaiRun on Sheikh Zayed Road after it was opened for a public run for the first time, giving runners a unique,on-foot perspective of iconic buildings.



Video courtesy: faz3/instagram pic.twitter.com/6nPj69Kuiw