राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने शुक्रवार को स्पेस फोर्स के लिए नया लोगो जारी किया, यह स्टार ट्रेक से मिलता-जुलता है

इसे लेकर सोशल मीडिया पर यूजर्स राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की जमकर खिंचाई कर रहे हैं

स्टार ट्रेक अभिनेता जॉर्ज टेकी ने मजाक में कहा- हम इससे रॉयल्टी की उम्मीद कर रहे हैं

Dainik Bhaskar Jan 25, 2020, 03:53 PM IST

वॉशिंगटन. अमेरिका ने शुक्रवार को अमेरिका मिलिट्री की सबसे नई ब्रांच स्पेस फोर्स का लोगो जारी किया। यह स्टार ट्रेक की कमांड स्टारफ्लीट से मिलता-जुलता है। इसके बाद सोशल मीडिया पर डोनाल्ड ट्रम्प का जमकर मजाक उड़ रहा है। यूजर्स दोनों लोगो की तुलना कर मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं।

स्टार ट्रेक अमेरिका का एक लोकप्रिय शो है। यह यूनाइटेड फेडरेशन ऑफ प्लानेट्स द्वारा संचालित काल्पनिक ऑर्गनाइजेशन है। इसकी शुरुआत 1960 में हुई थी। इसमें स्टारफील्ट एक स्पेस फोर्स है, जो गहन अंतरिक्ष अन्वेषण, अनुसंधान, रक्षा, शांति और कूटनीति का संचालन करती है।

After consultation with our Great Military Leaders, designers, and others, I am pleased to present the new logo for the United States Space Force, the Sixth Branch of our Magnificent Military! pic.twitter.com/TC8pT4yHFT — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 24, 2020

स्टार ट्रेक अभिनेता जॉर्ज टेकी ने भी ट्विटर पर कमेंट किया। उन्होंने कहा कि हम रायल्टी की उम्मीद कर रहे हैं।

Ahem. We are expecting some royalties from this... https://t.co/msYcJMlqjh — George Takei (@GeorgeTakei) January 24, 2020

ट्विटर यूजर्स ने ट्रम्प पर चोरी का आरोप लगाया

एक यूजर ने लिखा- स्टारफ्लीट कहता है कि वे अपना प्रतीक वापस चाहते हैं। दूसरे यूजर ने लिखा, 'यहां फर्क सिर्फ इतना है कि स्पेसफोर्स को स्टारफ्लीट की जगह स्पेसबॉल ज्यादा पसंद आएगा।' किसी ने लिखा कि मैंने दोनों लोगो की तुलना की मुझे सिर्फ एक समानता मिली।

For those excitedly tweeting that Trump stole the Star Trek logo!!!!, the patch on the left was the existing Air Force Command logo.



The same one I wore as a Lieutenant in 2005. pic.twitter.com/mYb60YioBP — John Noonan (@noonanjo) January 24, 2020