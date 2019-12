Dainik Bhaskar Dec 13, 2019, 12:14 PM IST

लंदन. ब्रिटेन के आम चुनाव में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की सत्तासीन कंजरवेटिव पार्टी को बहुमत मिल गया है। इससे पहले मतदान गुरुवार को हुआ था। प्रधानमंत्री जॉनसन समेत कई मतदाता पोलिंग बूथ पर अपने पेट्स के साथ देखे गए। ट्विटर पर दिन भर #dogsatpollingstations, #dogsatpollingstations labour, #dogsatpollingstations2019 ट्रेंड किया।

मतदान केंद्रों के बाहर कुत्ते, बिल्ली के अलावा घोड़ा और रेंडियर तक को देखा गया। पेट्स में ज्यादातर डॉग्स थे। यूजर्स ने इन पेट्स के साथ बूथ के फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए। एक स्थानीय काउंसिल रेंडियर, घोड़े और बग्घी के साथ देखा गया। बूथ पर पेट्स लेकर आने के बारे में इलेक्ट्रोरल कमीशन ने कहा कि मतदाता वोटिंग के दौरान कुत्तों को साथ ला सकता हैं, लेकिन उन्हें अपनी गोद में ही रखना होगा।



कुत्तों को कपड़े पहनाकर लाए लोग

लोगों ने अपने कुत्तों के साथ फोटो शेयर मीडिया पर पोस्ट की। इनमें रेक्स, द लेब्राडोर, जेम्मा द स्पैनियल और रोक प्रजातियों के कुत्ते स्कॉटिश साल्टायर थे।

Thrilled to report an exceptional (and very good) turn out at Dulwich Village Polling #dogsatpollingstations pic.twitter.com/gaBtYOfB71