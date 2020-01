Dainik Bhaskar Jan 20, 2020, 10:20 AM IST

अलापुझा. केरल में अलापुझा के लोगों ने सामाजिक एकता की मिसाल पेश की है। यहां की चेरुवली मुस्लिम जमात मस्जिद में हिंदू जोड़े अंजू-शरत शशि की रीति-रिवाज से शादी करवाई गई। शादी में मंत्र पढ़े गए और जोड़े ने सात फेरे लिए।

शादी में 1000 लोगों के लिए शाकाहारी खाने का भी इंतजाम किया गया। मस्जिद कमेटी के नुजुमुद्दीन ने बताया कि दुल्हन को सोने के 10 सिक्के और दो लाख रुपए भी तोहफे में दिए गए हैं। दुल्हन अंजू का परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है। ऐसे में अंजू की मां ने मस्जिद कमेटी से मदद मांगी थी।

Kerala: A Hindu couple tied knot at Cheruvally Muslim Jamaat mosque in Alappuzha's Kayamkulam, today. After the girl's mother was unable to raise money for the wedding, the mosque committee decided to help her and the marriage was performed as per Hindu rituals. pic.twitter.com/Fnzb7eBQUf

सीएम पिनरई ने कहा, केरल एक है और रहेगा

सामाजिक सौहार्द्र की इस पहल पर केरल के सीएम पिनरई विजयन ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की। उन्होंने नवविवाहित जोड़े को और उनका साथ देने वाले लोगों को भी बधाई दी। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, ‘‘केरल ने हमेशा से ही सांप्रदायिक सौहार्द्र का शानदार उदाहरण पेश किया है। यह शादी उस वक्त हुई है, जब धर्म के नाम पर लोगों को बांटने की कोशिश हो रही है। केरल एक है और हमेशा एक रहेगा।’’

An example of unity from Kerala.



The Cheravally Muslim Jamat Mosque hosted a Hindu wedding of Asha & Sharath. The Mosque came to their help after Asha's mother sought help from them.



Congratulations to the newlyweds, families, Mosque authorities & the people of Cheravally. pic.twitter.com/nTX7QuBl2a