Dec 02, 2019, 09:33 AM IST

इम्फाल. मणीपुर के चुराचंदपुर जिले के कांगवई गांव का आईजक पॉलालुंगमुआन वैफेई 10वीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल वाला राज्य का सबसे युवा किशोर बनने वाला है। आईजक की उम्र 12 साल है और उसका आईक्यू 17 साल 5 महीने की उम्र के टीनेजर जितना है। बोर्ड ऑफ सेकंडरी एजुकेशन (बीओएसईएम) प्रशासन ने आईजक के आवेजन को परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराने की मंजूरी दे दी है। स्पेशल केस होने के कारण रजिस्ट्रेशन में आईजक को अपना नाम और सही उम्र दर्शानी होगी।



आईजक ने 8वीं तक की पढ़ाई माउंट ऑलिब स्कूल से की है। वह अपने माता-पिता की पहली संतान है। इस मौके को पाकर आईजक ने कहा, मैं बहुत खुश और उत्साहित हूं। मैं सर आईजक न्यूटन से बहुत प्रभावित हूं। मुझे लगता है मैं उनके जैसा हूं। हमारा नाम भी एक जैसा ही है।

12-year-old boy, Issac Paulallungmuan Vaiphei, of Kangvai village in Churachandpur district is all set to become the youngest person in Assam to appear in class-10 board exams



