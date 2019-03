दुबई. हाल के दिनों में अगर आप दुबई जाने वाले हैं तो फिर देर मत कीजिए। हो सकता है दुबई एयरपोर्ट पर ही आप करोड़पति बन जाएं। दरअसल, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शीशे के एक बॉक्स में 20 किलो के सोने (गोल्ड) का बार रखा गया है जिसके आप हकदार हो सकते हैं। लेकिन, इसे पाने के लिए शीशे के अंदर एक हाथ से इसे निकालना होगा। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो वो सोना आपका हो जाएगा।

हालांकि कई लोगों ने सोने के बार को शीशे के बॉक्स से निकालने की कोशिश की लेकिन सभी असफल रहे। रिपोर्ट के अनुसार, सोने का बार दिखने में छोटा और रेक्टेंगुलर शेप में है, लेकिन वजन ज्यादा होने के कारण उसे एक हाथ से कोई भी नहीं उठा पा रहा। शीशे के अंदर होना भी नहीं उठ पाने का एक मुख्य वजह है।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो

सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिखता है कि एयरपोर्ट पर शीशे के बॉक्स में रखे गए सोने के बार को कई लोगों ने उठाने की कोशिश की। सभी ने प्रयास किया लेकिन कोई व्यक्ति उसे एक हाथ से नहीं उठा सका।

Dubai airport. Take it if you can. pic.twitter.com/3dJhIO6E31