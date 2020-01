Dainik Bhaskar Jan 22, 2020, 08:34 PM IST

ऑस्टिन. भारतवंशी और लॉ एन्फोर्समेंट ऑफिसर अमृत सिंह टेक्सास की हैरिस काउंटी में डिप्टी कॉन्स्टेबल बनाए गए हैं। 21 साल के अमृत पहले ऐसे सिख अफसर होंगे, जो ड्यूटी के दौरान अपनी पगड़ी, दाढ़ी और लंबे बाल रख सकेंगे।

नए नियमों के तहत हैरिस काउंटी के सभी कॉन्स्टेबल कार्यालयों में प्रवर्तन अधिकारी वर्दी के साथ अपने धार्मिक चिह्न धारण कर सकते हैं। इस मौके पर अमृत ने कहा कि मैं हमेशा से डिप्टी कॉन्स्टेबल बनना चाहता था। लेकिन साथ ही साथ मेरा धर्म भी मेरे लिए उतना ही महत्वपूर्ण था। अमृत के मुताबिक, वह हमेशा से एक शांति अधिकारी के तौर पर काम करना चाहते थे। उन्होंने कई साल कानून प्रवर्तन अन्वेषक कार्यक्रम हिस्सा लिया। साथ ही पांच महीने पुलिस प्रशिक्षण अकादमी में काम किया। कुछ महीने के फील्ड ट्रेनिंग के बाद अमृत को पेट्रोलिंग का काम दिया जाएगा।

An historic day as we swear in Deputy Constable Amrit Singh - the FIRST Sikh deputy Constable ever in Harris County. We’ve also now adopted a new policy which specifically allows our deputy constables to wear articles of faith in uniform. #hounews pic.twitter.com/O0lanJvWHw

— Constable Alan Rosen Harris County Pct. 1 (@Pct1Constable) January 21, 2020