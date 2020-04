दैनिक भास्कर Apr 10, 2020, 08:39 AM IST

जेरुसलम. भारत से 5 टन कार्गाे दवाई भेजे जाने पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गुरुवार को अपने समकक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोलसोनारो भी मोदी का आभार जता चुके हैं। मेडिसिन की खेप में कोरोनावायरस संकट से निपटने में सहायक एंटी मलेरिया मेडिसिन क्लोरोक्वीन और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन भी हैं। इसे उपलब्ध कराने के लिए अमेरिका, ब्राजील से लेकर इजराइल तक ने भारत से मदद मांगी थी। इसके बाद मोदी ने वैश्विक महामारी को खत्म करने और मानवता के लिए इन दवाओं को उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया था।

Thank you, my dear friend, Narendra Modi for sending Hydroxychloroquine to Israel: Benjamin Netanyahu, Prime Minister of Israel #COVID19 (File pic) pic.twitter.com/XN7V1tVO8z