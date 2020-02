Dainik Bhaskar Feb 17, 2020, 09:19 AM IST

कराची. पाकिस्तान के दक्षिणी शहर कराची में रविवार को जहरीली गैस के संपर्क में आने से लगभग छह लोगों की मौत हो गई। जबकि 10 से ज्यादा लोग बेहोश हो गए। द न्यूज इंटरनेशनल के मुताबिक, पुलिस ने बताया- अस्पताल में भर्ती कई पीड़ितों ने सांस लेने में हो रही परेशानी की शिकायत की है।

पुलिस द्वारा अभी तक इस घटना का कारण पता नहीं लगाया जा सका है। पाकिस्तान के दैनिक अखबार ने बताया कि संदेह है कि गैस का रिसाव केमरी जेट्टी पर कार्गो शिप से केमिकल उतारने के दौरान हुआ है। सिंध के मुख्यमंत्री मुराद अली शाह ने अधिकारियों से घटना की जानकारी ली और उन्हें रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है।

कराची पोर्ट ट्रस्ट घटना की जांच में जुटी

पाकिस्तान के मैरीटाइम मंत्री अली हैदर जैदी ने ट्वीट किया- केमरी में जहरीली गैसों की वजह से जानमाल के नुकसान के बारे में सुना। यह घटना बंदरगाह पर नहीं हुई है। कराची पोर्ट ट्रस्ट (केपीटी) के अधिकारियों को घटना के कारण की जांच के लिए भेजा गया है। उन्होंने मीडिया से इस घटना पर कोई भी टिप्पणी नहीं करने का अनुरोध किया है।

Shocked to hear about loss of life due to poisonous gases in Kemari. Although the incident is not in the port, KPT officials have been dispatched to investigate the root cause.

I request everyone to refrain from making any comments on the media till we have the facts on hand