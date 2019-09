न्यू जर्सी के ट्रांजिट ऑफिसर जोसुआ रोबल्स को लोपेज ट्रेन में सोते मिले थे। रोबल्स ने लोपेज की स्थिति देख उन्हें सेक्यूकस जंक्शन पर उतारा और उनके बारे में जानकारी मांगी, लेकिन लोपेज मानसिक हालत के कारण ज्यादा जानकारी नहीं दे पाए। उन्हें सिर्फ अपने घर के बारे में इतना पता था कि वे कभी ब्रेडले बीच के पास रहा कहते थे।

Officer Pfeifer’s effort to reunite Mr. Lopez with his family has captured the hearts and attention of the entire nation! This uplifting story highlights the great work Officer Pfeifer and the New Jersey Transit Police Department do every day. https://t.co/PTsXHhapwA pic.twitter.com/kvCD3rrcQK