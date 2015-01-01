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काबुल पर रॉकेट हमला:अफगानिस्तान के काबुल में 14 रॉकेट दागे गए, 28 लोग घायल, 5 की मौत

काबुल26 मिनट पहले
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काबुल के कुछ इलाकों में शनिवार सुबह रॉकेट से हमला किया गया। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।

अफगानिस्तान के काबुल में शनिवार सुबह कुछ इलाकों में 14 रॉकेट दागे गए। इस हमले में 5 लोगों की मौत हो गई जबकि 28 लोग घायल हो गए। स्थानीय मीडिया टोलो न्यूज ने यह जानकारी गृह मंत्रालय के हवाले से दी है।

मंत्रालय के मुताबिक, ये रॉकेट्स काबुल के वजीर अकबर खान और शेर-ए-नॉ एरिया, गुल-ए-सुर्ख, स्पाइंजर रोड, नेशनल आर्काइव रोड, लैजी मरियम मार्केट और पंज्साद एरिया में गिरे। रॉकेट हमले से पहले चेहल सुतून और अजान कीमत एरिया में दो विस्फोट भी हुए थे। घायलों को शेर-ए-नॉ एरिया में मौजूद अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तालिबान ने कहा है कि वह इस हमले में शामिल नहीं है।

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