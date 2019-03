ओटावा. कनाडा में खराब मौसम इस वक्त आम जनता के लिए सिरदर्द बना है। लगातार बर्फबारी के चलते जहां सड़क मार्ग से आना-जाना मुश्किल हो रहा है, वहीं विमान सेवा भी प्रभावित हुई है। हाल ही में टोरंटो से ओंटारियो जा रही एक फ्लाइट को भारी बर्फबारी के चलते अचानक डाइवर्ट कर दिया गया। प्लेन करीब आठ घंटे के लिए फ्रेडरिक्टन इलाके में फंस गया। ऐसे में यात्रियों के लिए खाने की कमी हो गई। इस स्थिति में पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए पैसेंजर्स के लिए कॉकपिट से ही फोन कर पिज्जा ऑर्डर कर दिए। ड्यूटी से आगे निकलकर लोगों की सेवा करने के लिए सोशल मीडिया पर पायलट को लोगों ने हीरो बताया जा रहा है।

रेस्त्रां ने डेढ़ घंटे में डिलिवर किया ऑर्डर

इस घटना की खास बात यह रही कि पायलट ने यात्रियों के लिए करीब 23 लार्ज पिज्जा मंगाए थे। इतने बड़े ऑर्डर में आमतौर पर काफी टाइम लगता है। लेकिन रेस्त्रां ने सभी शेफ को काम पर लगा दिया और महज डेढ़ घंटे में ही पूरा ऑर्डर डिलीवर कर दिया। रेस्त्रां की मैनेजर जोसी लारीवी ने बताया कि उन्होंने कई बार बड़े ऑर्डर डिलीवर किए, लेकिन ज्यादातर वे एयरपोर्ट तक ही जा पाते हैं। पहली बार उन्होंने कोई ऑर्डर सीधे प्लेन तक पहुंचाया।

पायलट ने फोन कर किया पिज्जा शॉप का शुक्रिया

विमानन कंपनी एयर कनाडा की प्रवक्ता एंजेला माह ने इस मौके पर विमान के पायलट और क्रू को समझ बूझ से काम लेने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि सब के मिले-जुले प्रयासों से यात्रियों की बड़ी समस्या सुलझ गई। हालांकि, उन्होंने पिज्जा ऑर्डर करने वाले पायलट का नाम नहीं जाहिर किया। रेस्त्रां मैनेजर लारीवी ने बताया कि पिज्जा पहुंचने के बाद पायलट ने उन्हें फोन कर शुक्रिया जताया।

वहीं विमान में सवार यात्रियों ने भी पायलट की दरियादली पर खुशी जताई। एक पैसेंजर ने कहा कि भूख की वजह से प्लेन में मौजूद सभी लोग परेशान थे।। ऐसे में पायलट के एक कदम ने सभी के चेहरे पर मुस्कान ला दी। पैसेंजर बिल कर्स्टन ने पिज्जा के साथ एक फोटो सोशल मीडिया पर भी अपलोड की है।

On tarmac in Fredericton on flight #608 flight diverted from HALIFAX PIZZA had arrived! #cbc #aircanada pic.twitter.com/VlXxdbiOty