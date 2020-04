दैनिक भास्कर Apr 28, 2020, 02:57 PM IST

वाशिंगटन. पृथ्वी के बाहर की दुनिया और वहां रहने वाले एलियन को लेकर दुनिया में समय-समय पर चर्चा होती रही है। कई बार उड़न तश्तरी यानी यूएफओ (अनआइडेंटीफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट) के देखे जाने का भी दावा किया गया है। हालांकि, अभी तक इसकी सच्चाई का नहीं पता चल सका है। अमेरिका रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन ने सोमवार को यूएफओ के तीन वीडियो जारी किए हैं। नेवादा के पूर्व सीनेट डेमोक्रेटिक नेता हैरी रीड ने भी इन्हें ट्वीट किया है।

I’m glad the Pentagon is finally releasing this footage, but it only scratches the surface of research and materials available. The U.S. needs to take a serious, scientific look at this and any potential national security implications. The American people deserve to be informed. https://t.co/1XNduvmP0u