Dainik Bhaskar Jan 23, 2020, 06:28 PM IST

लंदन/रियाद. अमेजन और वॉशिंगटन पोस्ट के मालिक जेफ बेजोस के फोन हैक और डेटा चोरी मामले पर लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। बेजोस के फोन में हैकिंग का पता लगाने वाली कंपनी एफटीआई कंसल्टिंग ने अंदेशा जताया है कि सऊदी क्राउन प्रिंस ने 1 मई 2018 को अमेजन चीफ को वायरस वीडियो भेजा। इसकी बदौलत क्राउन प्रिंस ने बेजोस का आईफोन-एक्स हैक कर लिया और उनकी निजी जानकारियां चुरा लीं। एफटीआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस तरह की हैकिंग दो ही समूह कर सकते हैं। इनमें से एक इटली के मिलान से जुड़ा हैकिंग ग्रुप है, जिसमें प्रिंस सलमान के करीबी की 20% हिस्सेदारी है।

4 अप्रैल 2018: अमेरिका में बेजोस से मिले थे प्रिंस सलमान

सऊदी अरब में निवेश को बढ़ावा देने के मकसद से प्रिंस सलमान मार्च 2018 में तीन हफ्ते के लिए अमेरिका गए थे। वे यहां जेफ बेजोस के अलावा उद्योगपति रिचर्ड ब्रैनसन और सेलिब्रिटी ओप्रा विन्फ्रे से मिले। इसके अलावा वे एमआईटी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भी गए। प्रिंस सलमान ने लॉस एंजिलिस में बेजोस के साथ डिनर किया, जिसके बाद दोनों ने नंबर एक्सचेंज किए। एफटीआई ने दोनों के नंबर एक्सचेंज का एक स्क्रीनशॉट भी रिलीज किया है।



1 मई 2018: प्रिंस सलमान ने वॉट्सऐप से बेजोस को वीडियो भेजा

बेजोस से मिलने के लगभग एक महीने बाद सऊदी प्रिंस ने बेजोस को सऊदी अरब और स्वीडन के झंडे वाला एक 4.22 मेगाबाइट्स वीडियो भेजा। इसमें अरबी में कुछ लिखा था। बताया गया है कि यही वह वीडियो था, जिसके जरिए क्राउन प्रिंस ने बेजोस का फोन हैक किया। एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इस वीडियो को बेजोस ने न भी खोला हो, तब भी उनका फोन हैक हो सकता है। इस फाइल के आने के 24 घंटे के अंदर ही बेजोस के आईफोन से बड़ी मात्रा में डेटा निकाल लिया गया। एफटीआई के मुताबिक, ऐसी वायरस फाइलें इजराइल की जासूसी कंपनी एनएसओ और इटली के मिलान का हैकर ग्रुप ही तैयार कर सकते हैं।

2 अक्टूबर 2018: वॉशिंगटन पोस्ट के पत्रकार-सऊदी आलोचक खशोगी की हत्या

वॉशिंगटन पोस्ट के कॉलमिस्ट जमाल खशोगी को 2 अक्टूबर को आखिरी बार इस्तांबुल स्थित सऊदी अरब के दूतावास जाते देखा गया था। खशोगी को सऊदी शासन के खिलाफ लिखने के लिए जाना जाता था। उनके लापता होने के बाद तुर्की के सबा अखबार ने दावा किया था कि सऊदी अरब से एक हिट टीम ने प्रिंस सलमान के आदेश पर जमाल खशोगी को दूतावास में ही मार दिया। माना जाता है कि प्रिंस सलमान काफी समय से खशोगी से नाराज थे, उन्होंने हिट टीम को आदेश दिया था कि वे खशोगी को सऊदी लाएं। हालांकि, जब खशोगी नहीं माने तो उनकी हत्या कर दी गई।

8 नवंबर 2018: प्रिंस सलमान ने बेजोस को उनकी गर्लफ्रेंड की शक्ल की महिला की फोटो भेजी

प्रिंस सलमान ने जमाल खशोगी की हत्या के एक महीने बाद 8 नवंबर को बेजोस को उनकी गर्लफ्रेंड लॉरेन सांचेज की शक्ल से मिलती एक महिला की फोटो वॉट्सऐप पर भेजी। इसमें उन्होंने लिखा, “महिला से बहस करना वैसा ही है जैसा सॉफ्टवेयर लाइसेंस एग्रीमेंट पढ़ना, आखिर में आपको ‘आई एग्री’ (मंजूर है) पर क्लिक करना पड़ता है। उस वक्त बेजोस ने पत्नी मैकेंजी से तलाक और लॉरेन से डेटिंग की बातें उजागर नहीं की थीं। ऐसे में माना जा रहा है कि प्रिंस सलमान फोटो के जरिए बेजोस को धमकी देने की कोशिश कर रहे थे।

यूएन मानवाधिकार एक्सपर्ट्स ने भी शक जताया है कि सऊदी प्रिंस बेजोस को धमकाने की कोशिश कर रहे थे, ताकि वॉशिंगटन पोस्ट को खशोगी की हत्या के बाद सऊदी अरब के विरोध में खबरें लिखने से रोक सकें। हालांकि, अमेरिकी अखबार ने इसके बाद भी कई खबरें प्रकाशित कीं।

7 फरवरी 2019: बेजोस को आईफोन हैक होने का शक हुआ

जेफ बेजोस ने सार्वजनिक तौर पर अमेरिकी टैब्लॉइड नेशनल इंक्वायरर पर उन्हें ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया। बेजोस ने कहा कि टैब्लाॅइड उन्हें उनके निजी मैसेज और फोटो लीक करने की धमकी दे रहा है। इंक्वायरर ने बेजोस और उनकी गर्लफ्रेंड लॉरेन सांचेज के कुछ टेक्स्ट मैसेज लीक भी किए थे। बताया जाता है कि इसी के बाद बेजोस ने अपने सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेटर गेविन डी बेकर को फोन हैक से जुड़ी जानकारी जुटाने के लिए कहा था।

