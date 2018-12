शुक्रवार को क्रिसमस ट्री को देखकर एक व्यक्ति ने व्हाइट हाउस स्थित ट्री पर चढ़ने की कोशिश की थी। वह व्यक्ति करीब एक घंटे तक ट्री पर चढ़ा रहा था। बड़ी मुश्किलों के बाद जब वह उतरा, तो ट्री की लाइटों में फंस गया। इस वजह से ट्री की लाइटें खराब हो गईं।

CHRISTMAS TREE CLIMBER VIDEO: Police and fire crews responded to the National Christmas Tree Friday night when an 'emotionally distressed' man climbed it. MORE DETAILS: https://t.co/zk9y2aEDQD pic.twitter.com/1mXhWu0sTA