Dainik Bhaskar Sep 08, 2019, 01:09 PM IST

इस्लामाबाद. पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक स्कूल शिक्षक ने एक 15 वर्षीय ईसाई लड़की फैज मुख्तार का पर जबरन धर्म परिवर्तन कराया। पिछले दो हफ्ते में यह तीसरी घटना है, जब किसी लड़की का जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया।पाकिस्तानी पत्रकार नायला इनायत ने शनिवार को ट्वीट कर घटना की जानकारी दी।

फैज शेखपुरा के एक सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। उसके स्कूल का एक शिक्षक फैज को मदरसा लेकर आया और वहां जबरन उसको मुस्लिम धर्म कबूल कराया गया। नायला के मुताबिक, शिक्षक ने कहा कि मुस्लिम बनने के बाद पीड़िता अपने घर नहीं जा सकती है।

शिक्षक लड़कियों को अरबी पढ़ाता है

नायला ने कहा, लड़की के परिजन का भी जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया। स्कूल का शिक्षक लड़कियों को अरबी पढ़ाता था। नायला ने ट्वीट किया, “पाकिस्तान में एक अन्य लड़की का जबरन धर्म परिवर्तन। लड़की के माता-पिता का कहना है कि उसे एक मदरसा ले जाया गया और उसका धर्म परिवर्तन कराया गया। अब इस गरीब परिवार को भी धर्म परिवर्तन करा दिया गया।”

This is the third case of forced religious conversion in a week. Renuka Kumari, Jagjit Kaur and Faiza Mukhtar. Hindu, Sikh and Christian girls are not 'pure' enough for the land of the pure? #EndForcedConversions pic.twitter.com/7RquFGln8h