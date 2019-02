फेसटाइम इस्तेमाल करने वाले आईफोन यूजर की आवाज बिना कॉल रिसीव किए ही कॉल करने वाले तक पहुंच रही थी। ग्रुप कॉलिंग में यह दिक्कत आई थी। आईफोन से आईफोन और आईफोन से मैक पर कॉल करने पर भी ऐसा हो रहा था। एक यूजर ने ट्विटर पर इसका वीडियो भी पोस्ट किया था।

Now you can answer for yourself on FaceTime even if they don’t answer🤒#Apple explain this.. pic.twitter.com/gr8llRKZxJ