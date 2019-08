वॉट्सन ने ट्वीट किया, ‘‘भारत के 73वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर चौथे वार्षिक भारतीय दिवस और झंडावंदन कार्यक्रम में उपस्थित होकर काफी खुश हूं।’’ वहीं, स्वरूप ने कहा, ‘‘हमने मेयर जिम वॉट्सन के साथ ओटावा सिटी हॉल में तिरंगा फहराया।’’

Glad I could attend the 4th Annual India Day Parade & flag-raising ceremony, celebrating India’s 73rd Independence Day (15 August, 1947). Joined by the India Canada Association & @HCI_Ottawa. The Indo-Canadian community in Ottawa is a strong part of our cultural fabric. pic.twitter.com/m4J03fHq3k